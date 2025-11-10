 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник

Од полноќ ќе точиме поскапо гориво

Економија

10.11.2025

Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување во просек: кај бензините за 0,613%, кај дизелот за 2,881%, кај екстра лесното масло има намалување за 0,251% и кај мазутот има исто така намалување за 2,898%.

Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот период по кој беа формирани цените со претходната пресметка е повисок за 0,7827%.

Од 11 ноември 2025 од 0:01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат:

моторен бензин Еуросупер БС-95 – 74,50 ден/л
моторен бензин Еуросупер БС-98 – 76,50 ден/л
дизел гориво Еуродизел БС (Д-Е V) – 72,00 ден/л
масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) – 69,50 ден/л
мазут М-1 НС 36,427 ден/кг
Малопродажните цени на бензините Еуросупер БС-95 и Еуросупер БС-98 се зголемуваат за 0,50 денари/литар.

Малопродажната цена на Еуродизел (Д-Е V) се зголемува за 1,00 денар/литар.

Малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1) не се менува.

Малопродажната цена на Мазутот М-1 НС се намалува за 0,486 денари/килограм и сега ќе изнесува 36,427 денари/килограм.

Напоменуваме дека ова се максималните цени на нафтените деривати од 0:01 часот на 11.11.2025 година. Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени, велат од Регулаторна.

