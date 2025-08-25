Николоски: Со влез на третиот мобилен оператор очекувам подобар квалитет, пониски цени и конкуренција на пазарот

Подобар квалитет, пониски цени и конкуренција на пазарот очекувам со влез на третиот мобилен оператор, вели во интервју за ТВ Сител, вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски.

Очекувам да се разбие дуополот кој што сега постои. Невозможно е да имаме два оператори кои го делат пазарот 51-49, тоа никаде го нема и не може да најдете ситуација каде цените им се горе-доле исти и услугите им се исти, нема втор пример таков. И уште минатата година кажав дали ќе има трет оператор зависи исклучиво од однесувањето на двата постојaни оператори. Наместо да вложат во квалитет, да ги намалaт цените, тие беа инертни, повремено ме напаѓаа мене лично и Владата исто така ја напаѓаа и не успееа во тоа и приридо е да се јави конкуренција, природно е таа конкуренција да понуди подобар квалитет и пониски цени и ќе се натпреваруваат меѓу себе. Тоа е пазар, наша работа е да го овозможиме тоа, а тие да се натпреваруваат меѓу себе, истакна вицепремиерот Николоски.