Најмногу средства од ребалансот на Буџетот за министерствата за животна средина и за транспорт

Пиксабеј

Министерството за животна средина и просторно планирање обезбеди најмногу средства за капитални расходи, односно 2,3 милијарди денари со ребалансот на Буџетот. Веднаш по него е Министерството за транспорт со 1,4 милијарди денари, информира денеска на прес-конференција министерката за финансии Гордана Димитриеска Кочоска.

Образложувајќи го ребалансот на Буџетот за 2026 година, што беше усвоен на денешната Владина седница, таа појасни дека за Министерство за образование и наука се обезбедени 426 милиони денари, а дополнителни средства има и за Министерството за здравство и Државната изборна комисија околу 200 милиони денари за инвестиции.

Најмногу дополнителни средства, односно 2,3 милијарди денари има обезбедено за Министерството за животна средина и просторно планирање. Од кои, речиси една милијарда проширивме буџет од нивните сопствени сметки, дел се од кредити, и она што го направивме како зголемување од буџетска сметка, тоа што во суштина, нели, ни е исто така големо оптоварување, се некаде околу 300 милиони денари. ​Следно министерство коешто исто така имаше зголемување на капиталните расходи е Министерството за транспорт, таму знаете и реализацијата на почетокот на годината беше огромна, па така речиси и да немаат веќе средства на ставката за капитални расходи, истакна министерката.

Во однос на јавниот долг, додаде, констатирале дека ќе биде под 60 проценти.