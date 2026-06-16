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Неделник

Мицкоски ја објави новата инвестиција: Koмпанијата „Џаво Отмотив“ во Тетово ќе произведува автомобилски компоненти за познати светски брендови

Економија

16.06.2026

Компанијата Џаво Отмотив e глобален производител за автомобилската индустрија со повеќе од 40 години искуство, ќе инвестира околу 20 милиони евра и ќе отвори до 412 нови работни места. Таа е новата странска инвестиција која денееска ја објави премиерот Мицкоски.

Ова е уште една потврда дека довербата во македонската економија расте, дека инвеститорите ја препознаваат стабилноста и дека државата повторно станува атрактивна дестинација за нови вложувања.Ние не ветуваме фабрики – ние отвораме фабрики. Не ветуваме работни места – создаваме работни места. Не зборуваме за развој – го реализираме.

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