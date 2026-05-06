Мицкоски: Со платформата Intraday Market добиваме поголема флексибилност во управувањето, подобро балансирање и поефикасно користење на енергијата

Премиерот Христијан Мицкоски денеска на настан во организација на МЕМО ДООЕЛ Скопје официјално го означи почетокот на тргувањето на „Пазарот во тековниот ден“ – Intraday Market, оценувајќи го како значаен чекор кон модернизација и европска интеграција на македонскиот енергетски сектор.

Ова не е само нова техничка алатка или уште една административна процедура. Ова е сериозен исчекор кон модерна, стабилна и европски усогласена енергетика – истакна премиерот.

Тој нагласи дека новата платформа ќе овозможи поголема флексибилност во управувањето со електроенергетскиот систем, подобро балансирање и поефикасно користење на енергијата во реално време, особено во услови на европска енергетска трансформација.

Нашата држава не смее да стои настрана. Напротив, мора да биде активен дел од европските енергетски текови и политики – рече Мицкоски.

Премиерот ја потенцираше и улогата на МЕМО, посочувајќи дека компанијата со воведувањето на Intraday тргувањето уште еднаш покажала капацитет и професионалност.

Овој успех е резултат на сериозна работа, стручност и посветеност – додаде тој.

Според Мицкоски, Intraday Market ќе придонесе за поголема транспарентност, подобра ликвидност и зголемена конкуренција на пазарот на електрична енергија, а воедно ќе помогне и во справувањето со дебалансите и намалувањето на системските ризици.

Во обраќањето тој се осврна и на механизмот CBAM, оценувајќи дека ваквите реформи ќе помогнат во ублажување на неговите ефекти врз домашната економија.

Нашата цел е јасна – да изградиме енергетски систем кој нема само да ги задоволува домашните потреби, туку ќе ја позиционира Македонија како држава која може да биде и нето извозник на електрична енергија – изјави премиерот.

На крајот од обраќањето, тој порача дека ова е само почеток на процесот на реформи во енергетскиот сектор.