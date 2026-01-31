 Skip to main content
31.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 31 јануари 2026
Неделник

Мицкоски: Податоците за индустриското производство се потврда за напорната работа

Економија

31.01.2026

Најновите податоци за индустриското производство во декември се потврда дека резултатите од напорната работа доаѓаат до израз, смета премиерот Христијан Мицкоски.

Одговарајќи на новинарски прашања при денешната посета на Тетово, премиерот рече дека очекува уште подобри резултати во периодот што следи.

– Државниот завод за статистика вчера ги објави податоците за индустриското производство за декември. Повторно имаме раст на индустриското прозводство, мислам за 2,3 проценти, но она што е поважно е дека цела 2025 година, после многу долго време индустриското производство расте, а истото важи и за преработувачката индустрија, изјави Мицкоски.

Вчера, Државниот завод за статистика излезе со информација дека индустриското производство во декември е зголемено за 2,3 процента во однос на декември 2024 година.

