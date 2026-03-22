Мицкоски: Електро-енергетскиот сектор стабилен, единствен предизвик цената на мазутот

Електро-енергетскиот сектор вo државата е стабилен, во функција се блоковите во термоелектраната Битола 1 и 3. На депонија во Битола имаме околу 80 илјади тони јаглен, во Кичево 160 илјади тони, акумулациите се на ниво од 40 отсто или тоа би било доволно за се да престане тие само да работат за отприлика месец дена да имаме доволно електрична енергија, но нормално се останато си функционира нормално така што електро енергетскиот систем е апсолутно стабилен, изјави денеска премерот Христијан Мицкоски на прес-конференција по по владината седница, на која беа донесени две одлуки – намалување на ДДВ за горивата и ослободување на количини на мазут од државните резерви, со цел да се спречи зголемување на цената на производите и на електричната енергија, објави МИА.

Мицкоски нагласи дека единствен предизвик претставува цената на мазутот, бидејќи таа е поврзана со онаа цена којашто ја определува РКЕ, па оттука најави дека на следната редовна седница во вторник размислуваат да донесате одлука со којашто државата ќе интервенира кон ЕСМ со одредена количина на мазут, отприлика 2.000 тони.

Со тоа нема дозволиме да се зголемат трошоците на компанијата, имајќи ги предвид поволната хидролошка состојба и консолидирањето на рудниците конечно можеме да кажеме дека во А.Д. ЕСМ состојбата е нормализирана и е стабилна, и не сакаме да дозволиме со овие повисоки цени на мазутот да дојде до дизбаланс на финансиското портфолио на компанијата. Тие знаете дека вршат регулирана дејност, потоа тоа го пријавуваат во РКЕ и врз основа на тоа и врз основа на трошоците се зголемува цената на електричната енергија за домаќинствата, рече Мицкоски.

Тој додаде дека со оваа интервенција очекуваат таа цена да не биде зголемена, односно да влијаат повторно позитивно и да го одржат стандардот на граѓаните.