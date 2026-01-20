Биткоинот денес се тргува по 91.000 долари

Bitcoin, водечката криптовалута во светот, денес се тргува околу 90–92.000 илјади долари, покажувајќи период на стабилизација по серија нагли поместувања во последните недели. Пазарниот капитал на крипто секторот останува силен, со вкупна вредност од околу $3.2 трилиони, што укажува на солидна основа за глобалното тргување, додека Bitcoin доминира со најголем удел во целиот пазар.

Тековната стабилност на биткоин доаѓа откако вредноста се движеше во опсегот меѓу $97,000 и $95,000 претходно овој месец, а цената краткотрајно се искачи над $97,000 пред да се повлече под влијание на глобалните финансиски услови. Експертите посочуваат дека геополитичката неизвесност и економските сигнали, вклучително и очекувањата за каматни стапки и макроекономски податоци, го обликуваат расположението на инвеститорите, што го прави биткоинот атрактивен како алтернативно средство на традиционалните финансиски пазари.

Аналитичарите предупредуваат дека биткоинот се наоѓа во фаза на консолидација, каде што инвеститорите ги тестираат границите на поддршката и отпорот. Нивото околу $95,000 дејствува како психолошки значајна точка откако Bitcoin не успеа трајно да ја пробие над оваа вредност, цената се врати кон пониски нивоа.

Иако некои прогнози за 2026 година предвидуваат можни нови врвови под влијание на институционалните инвестиции и поширока усвојување на криптовалути, тековната фаза останува умерено возбудлива, но со умерен ризик поради регулаторни и пазарни фактори. На дневно тргување волатилноста уште е присутна, а биткоинот се движи во тесен опсег, што ги прави краткорочните стратегии ризични, но со можности за профит ако се следат клучните нивоа на поддршка. На среднорочно ниво консолидацијата може да укаже на движења особено ако регулаторните и макроекономските индикатори станат поповолни.

Прогнозите за 2026 година варираат широко, од умерен раст до високи цели во шестцифрени суми, во зависност од глобалните финансиски услови и усвојување на крипто продукти.