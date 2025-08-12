 Skip to main content
12.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 12 август 2025
Неделник

720 милиони денари за проекти во спортска инфраструктура

Економија

12.08.2025

Само во вториот повик кој го објави Министерството за локална самоуправа, имаме одвоено повеќе од половина милијарда денари за инвестирање во спортска инфраструктура во општините, истакна денес премиерот Христијан Мицкоски.

Вкупната инвестиција, вели тој е над 720 милиони денари.

-Вкупно во првиот и вториот мислам дека беа 35-36 објекти. Вкупната инвестициска вредност надминува 720 милиони денари и ќе продолжиме во таа насока. Се завршуваат оние проекти кои во минатото беа отпочнати, па заборавени, како што се базените итн. Се што било почнато завршуваме, но и каде што ќе констатираме дека е потребно да се интервенира ќе биде исто така завршено. И дел од овие проекти кои ги финансираме преку Владата, рече Мицкоски.

Поврзани вести

Македонија  | 12.08.2025
Изјава на премиерот Христијан Мицкоски по посетата на Клиничкиот центар во Скопје
Економија  | 11.08.2025
Мицкоски: Во првите 6 месеци извозот расте повеќе од увозот, очекувам и натаму да се намалува трговскиот дефицит
Економија  | 11.08.2025
Мицкоски: Би сакал сите работници да земаат 1.000 евра минимална плата, но потребен е договор на ЕСС