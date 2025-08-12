720 милиони денари за проекти во спортска инфраструктура

Само во вториот повик кој го објави Министерството за локална самоуправа, имаме одвоено повеќе од половина милијарда денари за инвестирање во спортска инфраструктура во општините, истакна денес премиерот Христијан Мицкоски.
Вкупната инвестиција, вели тој е над 720 милиони денари.
-Вкупно во првиот и вториот мислам дека беа 35-36 објекти. Вкупната инвестициска вредност надминува 720 милиони денари и ќе продолжиме во таа насока. Се завршуваат оние проекти кои во минатото беа отпочнати, па заборавени, како што се базените итн. Се што било почнато завршуваме, но и каде што ќе констатираме дека е потребно да се интервенира ќе биде исто така завршено. И дел од овие проекти кои ги финансираме преку Владата, рече Мицкоски.