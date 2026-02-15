Вучиќ во Минхен ја притикуваше Шекеринска: Кажува многу работи што немаат смисол

Српскиот претседател Александар Вучиќ, кој е на Минхенската безбедносна конференција, ја критикуваше Радмила Шекеринска, заменик-генерален секретар на НАТО. Тој изјави дека од Шекеринска „можат да се слушнат многу работи што немаат многу смисол“ и нагласи дека таа, како и многу други, „не сака да вметне во својата гледна точка она што е вистина и очигледно, што, додаде тој, се видело и кога зборувала за сецесионизмот и Република Српска, пренесе РТС.

Вучиќ ова им го кажа на новинарите во Минхен, кога беше прашан каков е неговиот коментар за изјавата на Шекеринска дека Хрватска и Албанија се сигурни партнери на НАТО, дека не учествувала во пишувањето на декларацијата за организација на оваа соработка, и дека на нивната соработка во воената област нивна желба да придонесат за стабилноста во регионот.

Шекринска, како заменик-генерален секретар на НАТО ги повика сите земји од Западен Балкан да учествуваат во политичкиот дијалог и на тој начин да ги решат контроверзните прашања. Вучиќ нагласи дека доколку Шекеринска го кажала само тоа, немаше што да додаде, ниту пак ќе имаше што да каже.

„За жал, Радмила Шекеринска зборуваше за други работи што навистина немаат многу смисол. Сакајќи, претпоставувам, да ја критикува Република Српска, таа зборуваше за тоа како е загрижена за некои сецесионистички изјави и одлуки во регионот кои не придонесуваат за мирот и сè друго. Ова ни го кажуваат жена и луѓе кои доведоа до сецесија, барем според нив, на дел од територијата на Србија – помеѓу 13 и 14 проценти од територијата на Србија“, рече Вучиќ.

Тој им порача на оние кои зборуваат така да покажат малку почит кога зборуваат за Србите. „Внимавајте што зборувате“, рече Вучиќ, додавајќи дека не треба да зборуваме за фактот дека Шекеринска не се сеќава дека некој убил 16 вработени во РТС, но се сеќава дека во Бањска бил убиен еден албански полицаец, а исто така не се сеќава дека тројца Срби биле ликвидирани ладнокрвно.

Тој додаде дека видел и изјава на министерот за одбрана на Босна и Херцеговина, Зукан Хелез, од која може да се заклучи дека некој не го информирал добро.

„Претпоставувам дека човекот згрешил, не сакам да верувам дека станува збор за нешто друго, зборувал за воен сојуз меѓу Србија и Унгарија“, рече Вучиќ.

„Не, реков дека во иднина ќе размислиме дали да формираме сојуз, немаме воен сојуз со никого. Ние сме воено неутрална земја. Имаме воено-техничка соработка со 101-102 земји во светот, понекогаш поинтензивна, понекогаш помалку интензивна и така натаму“, рече претседателот.

Вучиќ рече дека Србија ја добила и „повелбата“ од САД за Одборот за мир, кој, како што рече, ги регулира односите на поинаков начин, и дека ќе го разгледаат тој документ.