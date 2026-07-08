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Првични наоди од обдукцијата: Смртта на Македонка во Солун најверојатно е од патолошки причини

Балкан

08.07.2026

Првичните наоди од форензичката обдукција покажуваат дека смртта на 24-годишната девојка од Македонија, која беше пронајдена мртва во стан во областа Сикиес во Солун, најверојатно настапила од патолошки причини, односно како последица на болест или природен процес во организмот.

Како што објавува грчкиот портал Thestival.gr, при обдукцијата не биле забележани траги што би укажувале на насилна смрт или на извршено кривично дело.

Надлежните институции сега ги очекуваат резултатите од токсиколошките анализи, кои треба да дадат дополнителни информации и да ја потврдат точната причина за смртта.

Дваесет и четиригодишната девојка, по потекло од Македонија, претходно била пријавена за исчезната, откако нејзиното семејство не успеало да воспостави контакт со неа. Нејзиното безживотно тело подоцна било пронајдено во стан во солунската населба Сикиес.

Истрагата за случајот продолжува, а грчките истражни органи ги проверуваат сите околности поврзани со нејзината смрт.

Според засега неофицијални информации, станува збор за студентка од Прилеп.

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