Почина 21-годишна во Грција, ја каснала оса

Дваесет и едногодишна девојка почина вчера на грчкиот остров Евија, откако претходно била касната од оса. Според извештаите во тамошните медиуми, таа била донесена во несвесна состојба во локалниот Здравствен центар во Псахна.

Членовите на нејзиното семејство посочиле дека девојката наводно била касната од оса непосредно пред да се сруши на земја.

Лекарите во Здравствениот дом веднаш започнале неколкучасовни обиди за реанимација, применувајќи ги сите пропишани медицински протоколи. Сепак, и покрај нивните максимални напори, тие не биле во можност да ја вратат во живот бидејќи пациентката пристигнала во установата во исклучително тешка состојба.

Овој ненадеен случај предизвикал голема вознемиреност и шок кај членовите на семејството, како и кај дежурниот персонал на Здравствениот дом, поради што на местото на настанот била повикана и локалната полиција.

По интервенцијата на надлежните, телото на починатата девојка било префрлено во болницата во Халкида, каде што ќе се спроведат сите пропишани процедури.

Точната причина за смртта официјално ќе биде утврдена по завршувањето на обдукцијата.