На Ван Дајк не му се допаѓа т.н пауза за хидратација

Фудбалерот на Холандија, Вирџил ван Дајк, се изјасни против паузите за вода на Светското првенство во 2026 година.

Мислам дека паузите за вода се интересна тема. Досега ги гледав речиси сите натпревари од турнирот. Не ми се допаѓа фактот што секој пат кога се прекинуваат, се прикажуваат реклами. Сигурен сум дека ниту неутралните гледачи не го сакаат тоа. Ако е навистина жешко, треба да ги имаат овие прекини, но мислам дека секој натпревар треба да се разгледува самостојно, изјави Ван Дајк за „Би-би-си“.

На 15 јуни, Холандија ремизираше 2:2 со Јапонија во натпреварот од Ф-групата. Ван Дајк на овој меч постигна гол и беше прогласен за играч на натпреварот.

На натпреварите на Мундијалот 2026, во средината на двете полувремиња играта се прекинува и фудбалерите имаат две минути за освежување. За време на овие паузи на преносите се прикажуваат реклами