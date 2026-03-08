Ќе распоредува авиони Ф-16: Турција планира да го зголеми военото присуство на Северен Кипар

wietze-brandsma-from-pixabay

Турското Министерство за одбрана ја разгледува можноста за распоредување борбени авиони Ф-16 на територијата на таканаречената Турска Република Северен Кипар.

Ваквиот потег се рагледува во време на континуираната регионална ескалација, објави „ТРТ Хабер“, повикувајќи се на извори во министерството.