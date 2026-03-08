 Skip to main content
Ќе распоредува авиони Ф-16: Турција планира да го зголеми военото присуство на Северен Кипар

Турското Министерство за одбрана ја разгледува можноста за распоредување борбени авиони Ф-16 на територијата на таканаречената Турска Република Северен Кипар.

Ваквиот потег се рагледува во време на континуираната регионална ескалација, објави „ТРТ Хабер“, повикувајќи се на извори во министерството.

Во светлината на најновите случувања, се спроведува фазно планирање за да се обезбеди безбедноста на Турската Република Северен Кипар. Распоредувањето авиони Ф-16 на островот е една од опциите што се разгледуваат“, се вели во соопштението.

