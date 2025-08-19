Брнабиќ: Почна втората фаза на „обоената револуција“ – терор и насилство

Принтскрин /Пинк

Претседателката на Народното собрание на Србија, Ана Брнабиќ, денеска изјави дека првата фаза на „обоената револуција“ во Србија е завршена, со цел да се предизвика омраза и длабока поделба во јавноста, и дека сега е актуелна втората фаза – „терор и насилство“, како подготовка за трета фаза.

Брнабиќ пред новинарите во Домот на Народното собрание оцени дека втората фаза се однесува на уништување, кршење и палење на просториите на политичките партии на неистомислениците, пред сè на Српската напредна странка (СНС), чиј член е и таа, како и на палење на државни и локални институции – обвинителства, судови и градски општини.

– Ако некој помислил дека станува збор за насилство заради насилство – не, не е. Тоа е втората фаза – терор и насилство, за да се создаде слика на целосен хаос, губење на контролата и целосна дестабилизација на нашата земја – изјави таа, пренесува Бета.

Според претседателката на Парламентот, ова се прави за да се премине во „третата фаза на обоената револуција“, односно да се појават луѓе кои ќе „наметнат решение за наводно враќање на мирот и стабилноста“. Како пример, таа го спомна неформалниот документ на директорот на Форумот за етички односи, Душан Јањиќ, кој наводно бил испратен до меѓународната заедница за решавање на кризата во Србија. – По вчерашниот ден, сосема е јасно дека она што го гледаме девет месеци е школски пример за обид за обоена револуција и насилна смена на власта, оцени Брнабиќ. Според неа, се создава впечаток дека за враќање на мирот и стабилноста во земја во која е создаден хаос е потребна интервенција на странски фактор.

– Туку се заокружува целата приказна, имате целосна окупација на земјата и одземање на секој суверенитет – смета Брнабиќ.

Таа наведе дека во споменатиот документ се предлага решение кое подразбира ставање под целосна контрола и надзор на претседателот на Србија, Народното собрание, безбедносните и разузнавачките структури, Советот за национална безбедност и Државниот центар за податоци.„

Таа го отфрли овој документ, испраќајќи порака до, како што рече, „странците“, да не помислуваат да зборуваат за него или за сличен документ.