100 милиони динари криминал во српскиот Геодетски завод

– Специјалното одделение за борба против корупција при Вишото јавно обвинителство во Белград поднесе обвинение против 16 луѓе поради постоење на основано сомнение дека со извршување на разни кривични дела во периодот од 1 октомври 2020 година до 31 март 2024 година, тие го оштетиле Републичкиот геодетски завод (РГЗ) за речиси 100 милиони динари, стекнале противправна имотна корист за себе и за други, која потоа ја уфрлиле во легални текови на средства.

Во обвинението се опфатени меѓу другите и тогашниот началник на Одделот за финансии и сметководство во РГЗ Славољуб И, како и тогашниот началник на Одделот за јавни набавки Преграг Д, кој е недостапен за судските органи. Обвинението ги товари за кривично дело Злоупотреба на службена положба.

Дел од осомничените се обвинети за издавање лажни фактури и подигнување пари од сметката преку симулирани трансакции, како и за задржување на парите, знаејќи дека имотот потекнува од криминална активност