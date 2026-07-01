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Изјава на премиерот Мицкоски од посетата на Општина Кисела Вода
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Изјава на премиерот Мицкоски од посетата на Општина Кисела Вода
Ударна вест
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