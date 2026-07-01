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Агенција за филм: „Македонски филм. На големо платно“ продолжува и во јули и август!

Филм

01.07.2026

„Македонски филм. На големо платно“ продолжува и во јули и август! И ова лето уживајте во бесплатни проекции на македонски филмови во Cineplexx MK., информираа од Агенција за филм.

Секој понеделник | 19:00 | Cineplexx | Влезот е бесплатен.

▪︎ 06.07 „Скопје ремикс“ | омнибус филм

▪︎ 13.07 „Лазар“ | Светозар Ристовски

▪︎ 20.07 Блок кратки анимирани филмови | 5 филмa

▪︎ 27.07 „Мими“ | Дарјан Пејовски

▪︎ 03.08 „Деца на сонцето“ | Антонио Митриќески

▪︎ 10.08 „Незаборавна пролет во едно заборавено село“ | Куштрим Бектеши

▪︎ 17.08 Блок кратки играни филмови | 4 филмa

▪︎ 24.08 „Кога денот немаше име“ | Теона Стругар Митевска

▪︎ 31.08 „Трето полувреме“ | Дарко Митревски

Влезот е бесплатен, без претходна резервација – прв дојден, прв услужен.

Ве очекуваме да уживаме заедно во најдоброто од македонската кинематографија, на големото платно.

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