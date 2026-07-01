Агенција за филм: „Македонски филм. На големо платно“ продолжува и во јули и август!

„Македонски филм. На големо платно“ продолжува и во јули и август! И ова лето уживајте во бесплатни проекции на македонски филмови во Cineplexx MK., информираа од Агенција за филм.

Секој понеделник | 19:00 | Cineplexx | Влезот е бесплатен. ▪︎ 06.07 „Скопје ремикс“ | омнибус филм ▪︎ 13.07 „Лазар“ | Светозар Ристовски ▪︎ 20.07 Блок кратки анимирани филмови | 5 филмa ▪︎ 27.07 „Мими“ | Дарјан Пејовски ▪︎ 03.08 „Деца на сонцето“ | Антонио Митриќески ▪︎ 10.08 „Незаборавна пролет во едно заборавено село“ | Куштрим Бектеши ▪︎ 17.08 Блок кратки играни филмови | 4 филмa ▪︎ 24.08 „Кога денот немаше име“ | Теона Стругар Митевска ▪︎ 31.08 „Трето полувреме“ | Дарко Митревски Влезот е бесплатен, без претходна резервација – прв дојден, прв услужен. Ве очекуваме да уживаме заедно во најдоброто од македонската кинематографија, на големото платно.