Ќе бидам претседателка која ќе слуша, ќе обединува и ќе работи, вели Митева која ќе ја води Унијата на жени

Честа не е во функцијата. Честа е во довербата, вели владината портпаролка Марија Митева, додавајќи дека со голема благодарност и одговорност ја прифатила довербата што ѝ ја укажа претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски и Извршниот комитет на партијата, да ја предводим Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ, организација која, како што рече, претставува двигател на посветеноста, пожртвуваноста и политичката сила.
Благодарам за можноста, но уште повеќе за одговорноста! Верувам дека лидерството не започнува со титулата. Започнува во моментот кога ќе одлучите дека повеќе не е доволно само да бидете дел од процесите, туку да преземете одговорност да ги водите, да ги подобрувате и да создавате нови можности за другите.
Женскиот глас мора да биде уште погласен на местата каде што се креираат политиките, се носат одлуките и се гради иднината. Не затоа што бараме привилегија, туку затоа што заслужуваме еднаква можност да придонесуваме со своето знаење, интегритет и лидерство.
Сакам Унијата на жени да биде повеќе од организација што мобилизира. Сакам да биде простор каде што ќе се препознаваат нови лидери, ќе се охрабруваат идеи, ќе се градат знаење и самодоверба и ќе се отвораат можности. За мене, Унијата на жени никогаш нема да биде организација што ќе зборува само за женски теми. Ја гледам како место каде што се создаваат политики за образованието, економијата, здравството, семејството, демографијата, локалниот развој, претприемништвото и иднината на Македонија. Организација што ќе биде препознатлива по својата содржина, по својата работа и по резултатите што ги остава зад себе, вели Митева.
Ќе бидам претседателка која ќе слуша, ќе обединува и ќе работи, ветува таа.
Водена сум од убедувањето дека најголемите промени не започнуваат кога некој ќе ни даде можност, туку кога ќе ја прифатиме одговорноста што таа можност ја носи.
Особено сакам да им се обратам на сите мои сопартијки. Не нè поврзува само политичката определба. Нè поврзуваат истите борби, истите дилеми, истата желба да придонесеме и истата одговорност што ја чувствуваме кон државата и кон луѓето. Најсилни сме тогаш кога се поддржуваме меѓусебно, кога си отвораме простор една на друга и кога успехот на една жена го доживуваме како успех на сите нас.
Ќе работам со почит кон сè што е создадено досега, но и со јасна амбиција Унијата на жени да добие уште посилна политичка, програмска и општествена улога. Ќе слушам пред да зборувам, ќе работам повеќе отколку што ќе ветувам и секој успех ќе го сметам за наш заеднички, а секој предизвик за наша заедничка одговорност. Верувам дека доаѓа времето конечно да ја надминеме перцепцијата дека жените во политиката зборуваат исклучиво за женски прашања. Жените се дел од решенијата за сите теми што го засегаат општеството.
На крајот, сакам да си ветам нешто себеси, а и на секоја жена која ќе биде дел од ова наше заедничко патување. Успехот нема да го мериме по бројот на одржани настани, ниту по бројот на говори и фотографии.
Ќе го мериме по бројот на жени кои ќе ги охрабриме да го направат првиот чекор. По довербата што ќе ја изградиме меѓу себе. По подадената рака тогаш кога ќе биде најпотребна. По новите лидери што ќе ги создадеме. По политиките во кои ќе биде препознаен нашиот придонес. И по резултатите што заеднички ќе ги оставиме зад нас.
Затоа што најсилните организации не се градат околу една личност. Се градат околу луѓе кои меѓусебно си веруваат, се поддржуваат и оставаат простор секој следен да биде подобар од претходниот.
Токму таква Унија сакам да изградиме. Заедно!
Да живее ВМРО-ДПМНЕ! Да живее Македонија!, порача Митева.