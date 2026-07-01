Ќе бидам претседателка која ќе слуша, ќе обединува и ќе работи, вели Митева која ќе ја води Унијата на жени

Честа не е во функцијата. Честа е во довербата, вели владината портпаролка Марија Митева, додавајќи дека со голема благодарност и одговорност ја прифатила довербата што ѝ ја укажа претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски и Извршниот комитет на партијата, да ја предводим Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ, организација која, како што рече, претставува двигател на посветеноста, пожртвуваноста и политичката сила.

Благодарам за можноста, но уште повеќе за одговорноста! Верувам дека лидерството не започнува со титулата. Започнува во моментот кога ќе одлучите дека повеќе не е доволно само да бидете дел од процесите, туку да преземете одговорност да ги водите, да ги подобрувате и да создавате нови можности за другите.

Женскиот глас мора да биде уште погласен на местата каде што се креираат политиките, се носат одлуките и се гради иднината. Не затоа што бараме привилегија, туку затоа што заслужуваме еднаква можност да придонесуваме со своето знаење, интегритет и лидерство.

Сакам Унијата на жени да биде повеќе од организација што мобилизира. Сакам да биде простор каде што ќе се препознаваат нови лидери, ќе се охрабруваат идеи, ќе се градат знаење и самодоверба и ќе се отвораат можности. За мене, Унијата на жени никогаш нема да биде организација што ќе зборува само за женски теми. Ја гледам како место каде што се создаваат политики за образованието, економијата, здравството, семејството, демографијата, локалниот развој, претприемништвото и иднината на Македонија. Организација што ќе биде препознатлива по својата содржина, по својата работа и по резултатите што ги остава зад себе, вели Митева.

Ќе бидам претседателка која ќе слуша, ќе обединува и ќе работи, ветува таа.