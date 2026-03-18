Тренерот на Боде објасни зошто загубиле 5-0

Ракомет

18.03.2026

Тренерот на Боде-Глимт, Кјетил Кнутсен, ја забележа пасивноста на играчите на неговиот тим во реваншот од осминафиналето на Лигата на шампионите против Спортинг.

Натпреварот се одигра синоќа во Лисабон и заврши со 5:0 во корист на домаќините. Спортинг се пласираше во четвртфиналето на турнирот со вкупен резултат (5:3).

– Не игравме фудбал. Игравме претпазливо и се покажа дека е премногу значајно и премногу за нас да се справиме. Спортинг едноставно излезе на теренот без да размислува за ништо, додека ние размислувавме за последиците од самиот прв допир. Ова нè направи пасивни, изјави Кнутсен по мечот.

Тренерот забележа дека само во ретки моменти норвешкиот тим успеа да демонстрира конструктивна игра.

– Бевме многу далеку од нашата игра и од она што навистина треба да бидеме, додаде тој.

Спортинг ќе се соочи со Арсенал во четвртфиналето на Лигата на шампионите, кој го победи Баер Леверкузен (1:1 и 2:0) во осминафиналето

﻿