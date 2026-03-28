Сабота, 28 март 2026
30 милиони денари помош за ракометните клубови

28.03.2026

Редовното Годишно Собрание Ракометната Федерација на Македонија го  одржа денеска, а претседателот Александар Стефанов не го криеше задоволството што ракометот останува спорт број 1. Тој во своето обраќање го презентираше тоа што федерацијата го работеше во изминативе 12 месеци, на резултатски, но и на организациски план со акцент на вклучувањето на ракометните легенди Индира Кастратовиќ и Филип Миркуловски како координатори на националните селекции.

На Собранието присуствуваше и поранешниот репрезентативен голман сега министер за спорт, Борко Ристовски, кој истакна дека Министерството за Спорт ќе издвои дополнителни 86 милиони денари помош за клубовите од колективните спортови, од кои околу 30 милиони денари ќе бидат наменети за ракометните колективи.

Федерацијата за новата сезона ќе обезбеди спортска опрема (дресови и тренерки) за клубовите од Прва машка и прва женска лига. Претседателот Стефанов предложи и награди од по 30.000 денари за ракометните судии Марија Илиева, Силвана Карбеска, Славе Николов, Ѓорѓи Начевски, Димитар Митревски и Благојче Тодоровски, кои македонскиот ракомет го претставуваат на европско и светско ниво.

На Собранието од 47 делегати со право на глас присутни беа 45. 

Поврзани вести

Ракомет  | 18.03.2026
Одреден домаќинот на завршните турнири во ракометниот Куп на Македонија
Ракомет  | 26.05.2025
РФМ со осуда за однесувањето на АЕК, очекува одлука од ЕХФ која ќе го заштити интегритетот на натпреварувањето
Ракомет  | 07.05.2025
Ракометарите ќе поделат 50.000 евра ако се пласираат на ЕП 2026!
﻿