11.02.2026
ЗОИ2026: Второ злато за Французинката Симон

Останати спортови

11.02.2026

Французинката Жулија Симон го освои својот втор златен медал на Зимските олимписки игри (ЗОИ) 2026 откако денеска беше најбрза во поединечниот биатлон на 15 километри на патеката во Ливињо.

Симон до златното одличје дојде и покрај тоа што имаше едно промашување, но оствари најдобро време од 41:15,6, минути, пред нејзината сонародничка Лу Жанмоно, која заостана 53 секунди.

Бронзениот медал на големо изненадување го освои Бугарката Лора Христова, која ги погоди сите 20 цели, но заостануваше 1:04,5 минута.

Ова е втор златен медал на Симон на ЗОИ 2026 во Милано/Кортина, откако претходно го освои златото со француската репрезентација во мешаната штафета четирипати по 6 километри.

