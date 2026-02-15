 Skip to main content
15.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 15 февруари 2026
Неделник

Нашата Јана Атанасовска не ја заврши првата трка во велеслаломот

Останати спортови

15.02.2026

Македонската скијачка Јана Атанасовска, не успеа да ја заврши првата трка во велеслалом на Зимските олимписки игри 2026.

Атанасовска на патеката на денешната трка мина само триесетина секунди и не успеа да се избори за втората трка.

Атанасовска во првото мерење имаше заостанување од водечката 1,45 секунди зад водечката, на втората контролна станица негативата изнесуваше 2,97, а пота се откажа.

Следен настап на Атанасовска на Олимпијадата во Италија ќе биде слаломот закажан за 18 февруари.

Инаку, водечка по првата велеслаломска трка е Италијанката Федерика Брињоне.

Почетокот на втората трка е закажан за 13:30 часот.  (МИА)

