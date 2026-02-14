ЗОИ 2026: Словачка се пласира во четвртфиналето, Шведска заврши трета во групата

Репрезентацијата на Словачка се пласираше во четвртфиналето на Олимписките игри 2026 на хокеарскиот турнир за мажи.

Словачка заврши прва во Групата Б со шест бода, иако денес загуби од Финска.

Финците завршија како втори исто така со шест бода и може да се пласираат директно во четвртфиналето ако бидат најдобра од второпласираните селекции во трите групи.

Шведска заврши трета во групната фаза и ќе игра во квалификацискиот плејоф. Италија, која заврши четврта откако загуби три од трите натпревари во групата, исто така ќе се натпреварува во плејофот.