 Skip to main content
14.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 14 февруари 2026
Неделник

ЗОИ 2026: Словачка се пласира во четвртфиналето, Шведска заврши трета во групата

Останати спортови

14.02.2026

Репрезентацијата на Словачка се пласираше во четвртфиналето на Олимписките игри 2026 на хокеарскиот турнир за мажи.

Словачка заврши прва во Групата Б со шест бода, иако денес загуби од Финска.

Финците завршија како втори исто така со шест бода и може да се пласираат директно во четвртфиналето ако бидат најдобра од второпласираните селекции во трите групи.

Шведска заврши трета во групната фаза и ќе игра во квалификацискиот плејоф. Италија, која заврши четврта откако загуби три од трите натпревари во групата, исто така ќе се натпреварува во плејофот. 

Поврзани вести

Останати спортови  | 14.02.2026
ЗОИ 2026: Второ злато за Домен Превц
Останати спортови  | 14.02.2026
ЗОИ 2026: Флок го освои златото во женскиот скелетон
Останати спортови  | 13.02.2026
ЗОИ 2026: Ставре Јаде го освои 83.место во трката на 10 километри
﻿