Свеченото затворање на ЗОИ 2026 ќе биде во Верона

Фото: Facebook / Olympic Winter Games Milano Cortina 2026

Организаторите на Зимските олимписки игри (ЗОИ), кои ќе се одржат од 6 до 22 февруари идната година во Милано и Кортина д’Ампецо, објавија дека церемонијата на свеченото затворање ќе се одржи во античкиот римски амфитеатар во Верона.

За прв пат во олимписката историја, церемонијата ќе се одржи во место на светското наследство: Арена ди Верона.

„Овој настан ќе ги спои спортот, уметноста и културата во прослава на убавината на Италија“, рече претседателот на Организацискиот комитет на ЗОИ 2026, Џовани Малаго.

Арената во Верона редовно е домаќин на музички концерт