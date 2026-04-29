Одбојкарките на Фит Фан Волеј го зачуваа прволигашкиот статус

Одбојкарките на Фит Фан Волеј и во следната сезона ќе се натпреваруваат во македонската Првата лига, откако успешно ја минаа бараж фазата. Тимот на Благоја Ставревски со 2-0 во победи се радуваше над второпласираниот тим во Втората лига, Вардар 2019 и го одбрани прволигашкиот статус.

Откако со 3:1 изминатиот викенд славеше на гостински терен, одбојкарките на Фит Фан Волеј го потврдија опстанокот во Првата лига жени попладнево со максимална победа од 3-0 во сетови пред својата публика.

Со ова е потврден изгледот на прволигашките екипи за следната сезона 2026/2027, во која право на настап како шампион во Втората лига има и Фламинго Волеј.