Од Георгиевски и Релиќ до Ивановски, Нуров и Егоров: Македонскиот спорт во Таранто 2026 со искусни имиња и млади надежи

На претстојните Медитерански игри, македонскиот тим со околу 130 членови ќе настапи во 19 спортови – во индивидуални дисциплини како атлетика, бокс, карате, таеквондо, пливање и борење, како и во екипните спортови, фудбал, ракомет, одбојка и 3х3 баскет. Најмлад член на делегацијата е тенисерката Сара Митевска, а најискусен спортист е Лука Заложник во коњичкиот спорт

Македонија во Таранто 2026 ќе ја претставува делегација која ги обединува искуството на докажаните спортисти и енергијата на новите генерации. Различни спортски приказни, различни патишта и една заедничка желба – со гордост да ги претстават македонските бои на XX Медитерански игри.

Од 21 август до 3 септември, Таранто ќе биде местото каде македонските спортисти ќе го покажат она што го градат со години – посветеноста, дисциплината и љубовта кон спортот. Искусните ќе имаат нова можност да се докажат на големата меѓународна сцена, додека за младите ова ќе биде прво драгоцено искуство на мултиспортски настан од ваков ранг.

Македонската делегација ќе има свои претставници во 19 спортови, поделени во индивидуални и екипни дисциплини. Во индивидуалните спортови Македонија ќе настапи во атлетика, бадминтон, бокс, велосипедизам, коњички спорт, мечување, ритмичка гимнастика, џудо, карате, стрелаштво, пливање, таеквондо, тенис, триатлон и борење – слободен стил. Во екипните спортови македонските бои ќе ги бранат тимовите во ракомет, одбојка, 3х3 баскет и фудбалската репрезентација до 21 година.

Без разлика на дисциплината и патот до успехот, сите ги обединува истата привилегија – да го носат националниот дрес и да бидат дел од големата спортска приказна.

Меѓу имињата кои ќе ја предводат македонската делегација се спортисти со значајни достигнувања на меѓународната сцена. Дејан Георгиевски, олимпискиот вицешампион во таеквондо, повторно ќе биде дел од голем спортски предизвик, додека Милијана Релиќ продолжува да го гради својот пат меѓу најдобрите таеквондистки во светот. Нејзината посветеност и резултатите ја донесоа меѓу најдобрите на светската ранг-листа, а воедно ја направија една од македонските спортистки кои беа најблиску до обезбедување место на Олимписките игри.

Во атлетиката, Македонија ќе ја претставува Дарио Ивановски, националниот рекордер во маратон, а свои настапи ќе имаат и Анастасија Мојсовска во стрелаштво, Никола Ѓуретановиќ во пливање, Владимир Егоров и Магомедгаџи Нуров во борење, како и останатите македонски репрезентативци.

Најмладиот член на македонската делегација е тенисерката Сара Митевска, додека најискусен спортист е Лука Заложник во коњичкиот спорт.

Во составот на нашата делегација ќе биде и фудбалската репрезентација до 21 година, како дел од тимовите во екипните спортови. За младите фудбалски надежи ова ќе биде можност да стекнат ново искуство и да се натпреваруваат со врсници од медитеранските земји.

Во Таранто ќе настапи и женската одбојкарска репрезентација, која ќе настапи со најсилниот состав, а заедно со останатите тимови ќе ја претставува силата на колективниот спорт и вредностите на тимската работа.

Со ова учество, Македонија по четврти пат како независна држава ќе биде дел од Медитеранските игри. Благодарение на посветената работа и поддршката од Македонскиот олимписки комитет (МОК), македонските спортисти ќе добијат уште една можност да бидат дел од големата спортска сцена, да го покажат својот квалитет и со гордост да ги претстават националните бои.

