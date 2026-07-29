 Skip to main content
29.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 29 јули 2026
Неделник
ВО ЖИВО
Изјава за медиуми на претседателот на Владата, Мицкоски од посетата на Општина Делчево
Состанок со директорот на Генералниот директорат на Европската комисија за проширување и источно соседство, Герт Јан Копман

Мицкоски: Остануваме посветени на спроведување на реформите за поефикасни институции, подобри услуги за граѓаните и забрзан напредок на државата

Македонија

29.07.2026

Денеска одржавме работен состанок посветен на Реформската агенда и процесот на европска интеграција, на кој преку онлајн обраќање учествуваше директорот на Генералниот директорат на Европската комисија за проширување и источно соседство, Герт Јан Копман, напиша на социјалните мрежи премиерот Христијан Мицкоски.

Разговаравме за досегашниот напредок, следните чекори и координацијата меѓу институциите, со цел реформските процеси да продолжат ефикасно, навремено и во согласност со утврдените приоритети.

Остануваме посветени на спроведување на реформите што ќе придонесат за поефикасни институции, подобри услуги за граѓаните и забрзан напредок на државата.

Поврзани вести

Економија  | 28.07.2026
Мицкоски: Расте земјоделското производство, акумулациите од 8 достигнаа над 70 проценти исполнетост
Економија  | 28.07.2026
Мицкоски: Владините мерки носат резултати, туризмот бележи раст од 40 проценти кај странските гости
Македонија  | 28.07.2026
Мицкоски од Илинден: Се гради низ целата држава, следува и трет повик за општински проекти