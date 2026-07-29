До 30.000 денари субвенција за приклучок или котел на природен гас

Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини ги повика граѓаните да ја искористат можноста за државна финансиска поддршка преку јавниот повик за субвенционирање приклучување на природен гас и набавка на котел на гас.

Со мерката, како што соопшти Министерството, домаќинствата може да добијат субвенција до 30.000 денари, односно до 70 проценти од направените трошоци за приклучок на системот за дистрибуција на природен гас или за набавка на котел на гас.

Министерството потсетува дека рокот за поднесување на барањата е 31 октомври 2026 година, а сите заинтересирани граѓани, кои ги исполнуваат условите, имаат доволно време да ја искористат оваа можност.

Со оваа мерка државата не само што им помага на семејствата да ги намалат сопствените трошоци за инвестиција туку придонесува и за поголема енергетска ефикасност, користење почист енергент и подобрување на квалитетот на животната средина – се наведува во соопштението.

Право на финансиска поддршка имаат домаќинства кои во текот на 2026 година ќе извршат куќен приклучок на системот за дистрибуција на природен гас, како и домаќинства што ќе набават котел на природен гас за објект што бил приклучен на системот заклучно со 1 јануари 2026 година. За едно домаќинство може да се поднесе едно барање.

За оваа мерка се обезбедени 3 милиони денари, а средствата ќе се доделуваат во согласност со условите од јавниот повик. Средствата ќе се доделуваат по принципот прв дојден – прв услужен, сè до нивно исцрпување. Повеќе информации има на интернет-страницата на Министерството – https://energy.gov.mk/mk-MK/odnosi-so-javnost/javni-oglasi/javen-oglas-za-nadomestuvanje-na-del-od-trosocite-za-izvedba-na-priklucok-na-sistemot-za-distribucija-na-gas-vo-rsm-ili-za-nabavka-na-kotel-na-gas-na-izvrsen-priklucok-na-sistemot-za-distribucija-na-gas-oktomvri

По завршувањето на рокот, комисија формирана од Министерството ќе ги разгледа доставените апликации, а финансиската поддршка ќе им биде исплатена на сите корисници што ги исполнуваат пропишаните услови.

Министерството ги повикува сите граѓани што планираат приклучување на природен гас или набавка на котел на гас да не ја пропуштат можноста за државна поддршка и навремено да ја поднесат потребната документација.

Поддршката на граѓаните останува еден од приоритетите на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Преку конкретни мерки и субвенции Министерството продолжува да спроведува политики што носат директни придобивки за домаќинствата, ги намалуваат трошоците за енергија и го забрзуваат преминот кон поефикасни и поодржливи решенија за греење – се наведува во соопштението.