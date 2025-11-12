Ноле искрено: 99 посто од луѓето мислеа дека со татко ми сме луди што го избравме најскапиот спорт

Новак Ѓоковиќ беше гостин во емисијата на британскиот новинар Пирс Морган, каде што зборуваше за својот живот, кариера, семејство и предизвиците низ кои поминал. Тој се осврна и на оние кои веќе го зазедоа врвот.

Имам 38 години и влегувам во 39-тата година, а истрошеноста на моето тело е вистинска. Верувам дека живеев до одреден степен како Супермен кој никогаш не може да се повреди, кој никогаш не може да биде слаб. Но, во последните неколку години, реалноста малку ме погоди. Не е дека ја плаќам цената, туку учам да прифатам ново поглавје во животот.