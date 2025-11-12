Ноле искрено: 99 посто од луѓето мислеа дека со татко ми сме луди што го избравме најскапиот спорт

Новак Ѓоковиќ беше гостин во емисијата на британскиот новинар Пирс Морган, каде што зборуваше за својот живот, кариера, семејство и предизвиците низ кои поминал. Тој се осврна и на оние кои веќе го зазедоа врвот.
Имам 38 години и влегувам во 39-тата година, а истрошеноста на моето тело е вистинска. Верувам дека живеев до одреден степен како Супермен кој никогаш не може да се повреди, кој никогаш не може да биде слаб. Но, во последните неколку години, реалноста малку ме погоди. Не е дека ја плаќам цената, туку учам да прифатам ново поглавје во животот.
Пораснав опкружен со граници. Доаѓам од земја која беше во војна, под санкции и ембарго. Тенисот немаше традиција во Србија, тоа е најскапиот спорт, а ние бевме семејство кое живееше скромно, како повеќето луѓе во нашата земја. Го избрав најскапиот спорт во земјата со најмалку услови и 99 проценти од луѓето мислеа дека сме луди. Кога велам „ние“, мислам на мојот татко и мене. Многу луѓе мислеа дека фрламе пари. Сепак, иако двајцата мои родители жртвуваа сè за мене, што никогаш нема да можам доволно да им го вратам, татко ми честопати веруваше во мене повеќе отколку што јас верував во себе.