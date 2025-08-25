Настрада рекетот: Медведев збесна на УС опен

На фоторепортерот кој предизвика прекин на мечот од првото коло на УС Опен помеѓу Данил Медведев и Бенџамин Бонци му е одземена акредитацијата.

Инцидентот се случил вчера во третиот сет, кога Медведев губеше со 3-6, 5-7, 4-5, а Бонци имаше меч-поен. Французинот ја сервираше првата топка во мрежата, а фотографот, кој мислеше дека играта е завршена, истрча на теренот.

Судијата Грег Аленсворт го врати првиот сервис на Бонци поради пречки и паузата што настанала. Ова е предвидено со правилата. Одлуката на судијата не му се допадна на Медведев. Тој почна да се расправа со Аленсворт и да ги вознемирува навивачите на трибините. Паузата траеше шест минути.

Како резултат на тоа, Французинот направи грешка при меч-топката, а потоа го загуби сервисот. Сепак, натпреварот сепак заврши со победа на Бонци со резултат од 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6 и 6:4.