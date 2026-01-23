 Skip to main content
Aлкараз: Моето ниво на игра е сè подобро и подобро

Првиот фаворит и носител на Австралија опен Карлос Алкараз како минуваат мечевите игра во се подобра форма. Тој денеска во мечот од третото коло го надигра Французинот Корнет Муте со 3:0 во сетови (6:2; 6:4 и 6:1) и на ривалот му препушти само седум гемови во целиот меч.

Моето ниво на игра е сè подобро и подобро. Противникот денеска не е играч кој дозволува да „влезете“ во ритам и постојано менува темпо. Некогаш е тешко да се најде против ритам, но тоа што денеска ми беше понудено го искористив и сум задоволен, изјави Алкараз по мечот.

