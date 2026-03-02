Дубаи нема како да дојде, мечот со Партизан е одложен

Евролигата ја информираше јавноста дека натпреварите од 30-то коло, помеѓу Партизан и Дубаи, како и Макаби и Хапоел, се официјално одложени.
Како што беше најавено, натпреварот помеѓу Партизан и Дубаи во Белград беше откажан, како и Макаби и Хапоел во Тел Авив, израелското кошаркарско дерби.
Поради ова, Евролигата даде официјално соопштение.
Натпреварите беа одложени поради моменталната ситуација во регионот и последователната неможност за патување поради привременото затворање на воздушниот простор.Евролигата, заедно со засегнатите тимови, ќе ги разгледа најдобрите можни опции за одредување на новите датуми на овие натпревари, додека внимателно ќе ги следи најновите случувања и ќе одржува постојана комуникација со локалните и меѓународните власти, како и со сите релевантни организации, со цел да се обезбеди безбедноста и благосостојбата на сите учесници.