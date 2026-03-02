Дубаи нема како да дојде, мечот со Партизан е одложен

Евролигата ја информираше јавноста дека натпреварите од 30-то коло, помеѓу Партизан и Дубаи, како и Макаби и Хапоел, се официјално одложени.

Како што беше најавено, натпреварот помеѓу Партизан и Дубаи во Белград беше откажан, како и Макаби и Хапоел во Тел Авив, израелското кошаркарско дерби.

Поради ова, Евролигата даде официјално соопштение.