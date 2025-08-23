 Skip to main content
23.08.2025
Тренерот на Тотенхем, Томас Франк, ги повтори успесите на Мурињо и Конте против Гвардиола

Фудбал

23.08.2025

Gacebook / Tottenham Hotspur
Тренерот на Тотенхем, Томас Франк, стана само третиот тренер кој го победил Манчестер сити со два различни клуба како гостин откако „Граѓаните“ ги предводи Пеп Гвардиола.

Тотенхем го совлада Сити со 2:0 во дербито од второто коло од англиското првенство на „Етихад“ со головите на Бренан Џонсон (35) и Жоао Палиња (45+2).

Франк, кој го презеде Тотенхем кон средината на јуни, кога дојде на местото на Анге Постекоглу, исто така, славеше на „Етихад“ во ноември 2022 година, тогаш на клупата на Брентфорд.

Со два различни клуба, Гвардиола претходно беше совладан во Манчестер само од Жозе Мурињо и Антонио Конте.

Португалскиот стратег успеа да го направи тоа со Реал Мадрид и Манчестер јунајтед, додека Конте му нанесе порази на Гвардиола предводејќи ги Челзи и Тотенхем.