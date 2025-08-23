Внесете го ова во домот за среќа и благодат – ја славиме заштитничката на мајките, родилките и вдовиците

На 24 август православната црква го празнува споменот на света маченица Сузана, која се смета за заштитничка на мајките, родилките и вдовиците.

Нејзиниот живот и страдања се пример на непоколеблива вера и посветеност на Христос, а нејзината молитвена сила продолжува да ги крепи верниците и денес.

Света Сузана живеела во Рим во III век и била ќерка на презвитерот Гавиниј и роднина на римскиот император Диоклецијан. Била воспитана во христијанската вера и одбила да се омажи за пагански благородник, иако императорот лично ја повикал на брак со својот син. Нејзината одлука предизвикала гнев кај императорот, кој ја подложил на жестоко мачеништво. Отфрлајќи го предлогот за брак, таа останала верна на својата вера и била погубена заради својата непоколеблива посветеност на Христос. Нејзината храброст и вера ја поставиле како пример за сите верници.

Верниците пред нејзиниот лик се молат за здравје, мир и благослов во семејството, со зборови кои го изразуваат нивното доверување во нејзината застапничка моќ. На денот на маченицата Сузана, внесуваат во домот свежи бели цветови, како симбол на чистота и мајчинска љубов, кои се поставуваат покрај икона. Се запалува мала свеќа или се става чаша со вода како знак на духовна врска, што ја претставува благодатта и прочистувањето.

Света маченица Сузана продолжува да биде светилник на верата и надежта за сите кои се соочуваат со тешкотии во животот. Брза помошничка и застапничка е на маките на мајките, штом искрено ѝ се обратите.

Овој ден е можност да се потсетиме на нејзиниот живот и да се молиме за нејзино застапништво и благослов во нашите животи.

На сите Сузани честитајте им го именденот и потсетете ги на житието на маченицата.