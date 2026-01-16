Синот на Симеоне останува во Атлетико

Аргентинскиот фудбалер Џулијано Симеоне потпиша нов договор со Атлетико Мадрид, соопшти шпанскиот клуб.

Симеоне го обнови договорот со клубот до 30.јуни 20230 година, со што ја продолжи верноста на уште две години бидејќи неговата обврска траеше до јуни 2028 година, објавија „црвено-белите“.

Симеоне, кој има 23 години оваа сезона досега одигра 27 натпревари и има постигнато три голови, а негов тренер е неговиот татко Диего.

Џулијано Симеоне во Атлетико стигна од Ривер Плата во 2019 година, а репрезентативец на Аргентина е од 2024 година. мн