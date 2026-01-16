 Skip to main content
16.01.2026
Петок, 16 јануари 2026
Синот на Симеоне останува во Атлетико

 Аргентинскиот фудбалер Џулијано Симеоне потпиша нов договор со Атлетико Мадрид, соопшти шпанскиот клуб.

Симеоне го обнови договорот со клубот до 30.јуни 20230 година, со што ја продолжи верноста на уште две години бидејќи неговата обврска траеше до јуни 2028 година, објавија „црвено-белите“.

Симеоне, кој има 23 години оваа сезона досега одигра 27 натпревари и има постигнато три голови, а негов тренер е неговиот татко Диего.

Џулијано Симеоне во Атлетико стигна од Ривер Плата во 2019 година, а репрезентативец на Аргентина е од 2024 година. мн

