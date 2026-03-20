20.03.2026
Петок, 20 март 2026
Работнички се разигра, бега од опасната зона

20.03.2026

Во двата воведни натпревари од 24. коло во Првата македонска фудбалска лига (ПМФЛ), Работнички попладнево го совлада Силекс со 2-0, додека Тиквеш ѝ нанесе висок пораз на АП Брера од 6-1.

Работнички до својата четврта победа во последните пет прволигашки натпревари дојде со двата гола на Попзлатанов, во 13 и 34 минута.

На дуелот во Кавадарци, домаќинот Тиквеш веќе по првото полувреме имаше убедливо водство од 4-0 со головите на Стојанов (10, 34), Тасев (41) и автоголот на Стојилевски (32). Муса Гуел зголеми на 5-0 во 49 минута, а Стојчев биеше прецизно во 84 минута. Почесниот гол за струмичкиот прволигаш го постигна Макиќ (27).

