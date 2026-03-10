 Skip to main content
10.03.2026
Република Најнови вести
Вторник, 10 март 2026
Поранешен фудбалер на Работнички поради војната на Блискиот Исток се врати во Сплит

10.03.2026

Поранешниот фудбалер на Работнички Емир Сахити мораше да го напушти Израел поради војната на Блискиот исток. Воените случувања го принудија да замине од Тел Авив и со семејството да дојде во Сплит каде што претходно неколку сезони го носеше и дресот на Хајдук.

Сахити е играч под договор со Хамбургер (Бундес лига) и беше на позајмица во Макаби Тел Авив. Тој на пет натпревари постигна четири голови, а Макаби според германскиот Билд размислуваше да ја активира откупната клаузула на играчот од околу 500.000 евра.

Воената состојба придонесе тој преку Египет и Кипар да стигне до Хрватска каде ја очекува разврската и ја одржува физичката подготовка.

Шампионатот на Израел е прекинат, а од федерацијата планираат продолжување по паузата за репрезентативни настапи кон крајот на месец март. Тој не е единствениот фудбалер кој замина.

Сахити дресот на Работнички го носеше во периодот од 2015 до 2019 година кога направи трансфер во Хајдук.

