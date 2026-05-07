Oткако го остави Шакира, на Пике не му оди во животот

Сопственикот на шпанскиот фудбалски второлигаш Андора, Жерар Пике доби суспензија од шест натпревари и забрана од два месеци за вршење на фудбалски активности во Шпанија поради неспортско однесување кон судиите по поразот на неговиот тим од Албасете со 0-1 изминатиот викенд.

Пике, кој 14 години го носеше дресот на Барселона, пред осум години заедно со група инвеститори ја купи Андора, која на четири кола до крајот на сезоната во Лига 2 е на 10. место на табелата.

Поради вмешаност во инцидентот, спортскиот директор Хауме Ногес, исто така, доби суспензија од шест натпревари и забрана од два месеци, додека претседателот Феран Виласека доби забрана од четири месеци.

Пике беше дел од Барселона од 2008 до 2022 година, откако ја почна својата сениорска кариера во Манчестер Јунајтед.

За време на неговите 14 години на Камп Ноу, Пике освои девет титули во Ла Лига и три во Лигата на шампиони, а со шпанската репрезентација ја освои светската титула во 2010 и европската во 2012