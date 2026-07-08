„Многу“ ги заболе елиминацијата: Само овој играч се врати со авионот во Бразил

Поразот на Бразил од Норвешка нагло ги запре соништата на повеќе од 200 милиони луѓе, а многу играчи објавија емотивни пораки на социјалните мрежи. Сепак, откако сите беа ослободени во недела навечер, секој од нив се упати кон различни делови од светот. Само дефанзивецот Данило се врати во Рио де Жанеиро со авионот на националниот тим.

Сите играчи кои играат за европски клубови веќе почнаа да уживаат во своите одмори, несомнено многу порано отколку што планираа. Во меѓувреме, оние кои играат во Бразилијао ќе имаат една недела одмор пред да се вратат на своите клубови за да продолжат со натпреварувањето по Светското првенство.

Впечатливо е што само еден играч ја придружува остатокот од делегацијата, која вклучуваше разни луѓе кои работеа во тренинг кампот, од членови на тренерскиот штаб до друг персонал посветен на различни улоги. Голманот Лео Нанети исто така беше на Светското првенство, иако не беше дел од тимот, но учествуваше на секој тренинг за да заврши разни активности.

На пример, Карло Анчелоти отпатува во Ванкувер за да ужива во неколку слободни дена пред да започне со работа, со оглед на септемвриската пауза за меѓународни натпревари на ФИФА, која е веднаш пред вратата и каде што се очекуваат неколку случувања.