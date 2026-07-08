Во Србија фатени лажни кондоми, се продавале под името и логото на „добро познат бренд“

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Повеќе од 200.000 кондоми од Кина, лажно декларирани како играчки, ги заобиколија барањата за контрола на квалитетот на Европската Унија, изложувајќи ги потрошувачите на опасност и ризик од сексуално преносливи инфекции, несакани бремености и опасни хемикалии и материјали, објави „Евроњуз“ (Euronews).

Во ЕУ, кондомите се класифицирани како медицински помагала и мора да ги исполнуваат строгите здравствени и безбедносни стандарди, вклучувајќи контрола на микробиолошка контаминација, биокомпатибилност, отпорност на протекување, пропишани димензии, рок на траење и стабилност. Фалсификуваните производи од Кина ги заобиколиле сите овие услови, според Петр Клемент, раководител на Европската канцеларија за борба против измами.

Фалсификуваните кондоми се опасни. Тие се нетестирани, неисконтролирани и небезбедни, изјави Клемент.

Фалсификуваните кондоми, за коишто се проценува дека би чинеле вкупно повеќе од 200.000 евра, беа запленети во Романија, Србија и Шпанија.

Според наводите на Европската канцеларија за борба против измами (ОЛАФ), неисконтролираните производи биле продавани во Европа под името и логото на добро познат бренд. Канцеларијата не го открива називот.

Тешко е да се дадат точни бројки поради природата на нелегалните мрежи. Фалсификуваната стока е тешко да се пронајде, како што е тешко да се информираат поединците-потрошувачи кои можеби купиле такви кондоми, соопшти ОЛАФ.

Во соработка со кинеските власти, ОЛАФ го идентификуваше извозникот зад спорните пратки, но засега не го објавува неговиот назив.