 Skip to main content
08.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 8 јули 2026
Неделник
ВО ЖИВО
Заедничка прес-конференција на премиерот Мицкоски и европската комесарка за проширување, Марта Кос

Во Србија фатени лажни кондоми, се продавале под името и логото на „добро познат бренд“

Балкан

08.07.2026

Magnific

Повеќе од 200.000 кондоми од Кина, лажно декларирани како играчки, ги заобиколија барањата за контрола на квалитетот на Европската Унија, изложувајќи ги потрошувачите на опасност и ризик од сексуално преносливи инфекции, несакани бремености и опасни хемикалии и материјали, објави „Евроњуз“ (Euronews).

Во ЕУ, кондомите се класифицирани како медицински помагала и мора да ги исполнуваат строгите здравствени и безбедносни стандарди, вклучувајќи контрола на микробиолошка контаминација, биокомпатибилност, отпорност на протекување, пропишани димензии, рок на траење и стабилност. Фалсификуваните производи од Кина ги заобиколиле сите овие услови, според Петр Клемент, раководител на Европската канцеларија за борба против измами.

Фалсификуваните кондоми се опасни. Тие се нетестирани, неисконтролирани и небезбедни, изјави Клемент.

Фалсификуваните кондоми, за коишто се проценува дека би чинеле вкупно повеќе од 200.000 евра, беа запленети во Романија, Србија и Шпанија.

Според наводите на Европската канцеларија за борба против измами (ОЛАФ), неисконтролираните производи биле продавани во Европа под името и логото на добро познат бренд. Канцеларијата не го открива називот.

Тешко е да се дадат точни бројки поради природата на нелегалните мрежи. Фалсификуваната стока е тешко да се пронајде, како што е тешко да се информираат поединците-потрошувачи кои можеби купиле такви кондоми, соопшти ОЛАФ.

Во соработка со кинеските власти, ОЛАФ го идентификуваше извозникот зад спорните пратки, но засега не го објавува неговиот назив.

Поврзани вести

Хроника  | 25.06.2026
Конечно на некој му текна да ѕвони пред да даде пари – спречена измама во Крива Паланка
Хроника  | 19.06.2026
Кривични пријави за измама во Валандово: Претседател и секретар на Општински фудбалски сојуз правеле лажни клубови и записници за натпревари
Економија  | 04.06.2026
АХВ ќе ги објави фирмите што лажеле: Не е дека прозиводите се небезбедни, туку се со нарушен квалитет, вели директорот