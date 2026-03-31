31.03.2026
Вторник, 31 март 2026
Mладите фудбалери ја победија Ерменија нагости

31.03.2026

 Македонската фудбалска репрезентација до 21 година ја забележа втората победа во квалификациите за Европското првенство 2027, совладувајќи ја попладнево Ерменија на гостински терен со 2-0 (1-0).

Ѓоргиевски од пенал донесе почетна предност на гостувањето во Ереван во 45 минута од пенал, додека конечниот резултат го постави Љатифи во 75 минута.

За избраниците на селекторот Горан Станиќ ова е втора победа во квалификациската група Ф, и двете против Ерменија, која во октомври лани во Битола беше совлада со 2-1.

На две кола до крајот на европските квалификации, Македонија е претпоследна на табелата со шест бодови, пред завршните дуели со Црна Гора и Шведска во октомври.

Поврзани вести

Фудбал  | 31.03.2026
Eве какви измени направи Седлоски за мечот против Ирска
Фудбал  | 31.03.2026
Mакедонската репрезентација денеска игра меч без никакво значење
Фудбал  | 27.03.2026
ФФМ се заблагодарува на навивачите за поддршката во Копенхаген
