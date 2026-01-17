Миовски се разигра, постигна хет-трик

Македонскиот фудбалски репрезентативец Бојан Миовски го одигра својот најдобар натпревар во дресот на Глазгов Ренџерс постигнувајќи хет-трик. Тој трите гола ги постигна на дуелот од 1/16 финалето на Шкотскиот куп против екипата на Анан Атлетик.

Првиот голо Миовски го постигна во 12.минута со што ја отвори серијата, а 20 минути подоцна беше стрелец и на вториот гол за водство од 2:0. На почетокот на вториот дел Глазгов Ренџерс поведе со 3:0, а третиот гол или четврти за неговиот тим Миовски го постигна откако реализираше удар од белата точка.

Конечните 5:0 беа поставени во самиот финиш на дуелот, а Глазгов Ренџерс успеа да се пласира во осминафиналето од куп натпреварувањето