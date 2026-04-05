Лидс го победи Вест Хем на пенали и се пласира во полуфиналето на ФА купот

Лидс го победи Вест Хем вечерва во четвртфиналето на ФА купот со 4:2 на пенали, откако основните 90 минути завршија нерешено 2:2, а во продолженијата немаше голови.

Гостите поведоа со 2:0 со головите на Ао Танака (26. минута) и Доминик Калверт-Луин (75. минута, пенал)

Вест сe спаси од пораз со погодоците на Аксел Дисаси и Матеус Фернандес во судиското надополнување.

Лидс стана последниот учесник во полуфиналето на ФА купот. Манчестер Сити, Челзи и Саутемптон претходно стигнаа до оваа фаза.

Двојките за полуфиналето ќе бидат одредени со жрепка.

Извор: МИА