Летаа палки: Жестока тепачка меѓу навивачите на Селта и Виго

Судири меѓу навивачи на Селта Виго и Олимпик Лион избувнаа во среда навечер, што резултираше со неколкумина полесно повреди, соопшти денеска шпанската полиција, само неколку часови пред натпреварот од Лига на Европа меѓу двата клуба во Виго.

„Дојде до тепачка меѓу две групи навивачи. Неколкумина се повредени“, изјави портпаролката на полицијата во Виго.

Истиот извор наведе дека станува збор за полесни повреди.

„Претежно станува збор само за мали исеченици“, изјави портпаролката на градската полиција, посочувајќи оти инцидентот се случил кратко пред полноќ кога една група нападнала друга група навивачи, кои биле во бар

