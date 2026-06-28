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28.06.2026
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Недела, 28 јуни 2026
Неделник

Формирани сите двојки за 1/16 финалето на Светското првенство

Фудбал

28.06.2026

Со одигрување на последните натпревари од групната фаза, познати се сите учесници во плејофот на Светското фудбалско првенство. 

Последни кои обезбедија учество во нокаут фазата се  Австрија и Алжир, кои одиграа нерешено 3:3 во нивниот натпревар од 3. коло од групната фаза.

Драма на мечот Австрија – Алжир: Австријците во 96 минута се провлекоа во нокаут-фазата

Австрија, со 4 бода, заврши втора во групата Ј и ќе игра против Шпанија додека Алжир ќе се соочи со Швајцарија.

Двојки за 1/16 финалето:

Германија – Парагвај

Франција – Шведска

Јужна Африка – Канада

Холандија – Мароко

Португалија – Хрватска

Шпанија – Австрија

САД – Босна и Херцеговина

Белгија – Сенегал

Бразил – Јапонија

Брегот на Слоновата Коска – Норвешка

Мексико – Еквадор

Англија – ДР Конго

Аргентина – Зелено’ртски Острови

Австралија – Египет

Швајцарија – Алжир

Колумбија – Гана.

Натпреварите ќе се одиграат од 28 јуни до 4 јули, осминафиналето од 4 до 8 јули, четврт-финалето од 9 до 12 јули, полуфиналињата на 14 и 15 јули, а натпреварот за третото место и финалето ќе се играат на 19 јули. 

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