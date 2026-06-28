Чаби Алонсо сака Џака да му се приклучи во Челзи

Фудбалерот од средниот ред на Сандерленд и швајцарската репрезентација, Гранит Џака, е блиску до трансфер во Челзи.

Според инсајдерот Фабрицио Романо, 33-годишниот фудбалер е подготвен да прифати какви било договорни услови од лондонскиот клуб за да се обедини со тренерот Чаби Алонсо, за кого, со многу успех, настапуваше во Баер Леверкузен.

Изминатава сезона во Англија, Џака постигна еден гол и имаше шест асистенции во 36 натпревари.

„Трансфермаркт“ ја проценува вредноста на фудбалерот на осум милиони евра. Договорот на Џака со Сандерленд важи до 30 јуни 2028 година.