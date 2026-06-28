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Неделник

Николоски: Автопатот Прилеп – Битола станува симбол на развојот на Пелагонија, патот до Атина се намалува за 3 – 3,5 часа

Македонија

28.06.2026

Вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски, истакнува дека автопатот Прилеп – Битола станува симбол на развојот на Пелагонија.

На терен се работи сè поинтензивно на изградбата на овој стратешки автопат, дел од Коридорот 10Д, што ќе го поврзе цел регион и ќе отвори нови можности за развој – вели Николоски.

Тој истакнува дека со овој автопат, патувањето од Скопје до Атина се намалува за 3 – 3,5 часа. Тоа значи многу повеќе бизнис и туристи за цел регион.

Ова е најдолгата поединечна делница – автопат што се гради во Македонија. Нашата цел е веќе следната година, сообраќајот да се одвива по една коловозна лента. Овој автопат ќе значи побезбеден и побрз сообраќај, подобра поврзаност, поголема конкурентност на стопанството и силен поттик за економскиот развој на Пелагонија. Пелагонија е еден од најважните региони во Македонија и затоа инвестираме во модерна инфраструктура, што ќе обезбеди подобар живот за граѓаните и нови перспективи за идните генерации. Ја градиме Македонија – се вели во пораката на Николоски.

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