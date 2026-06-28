Николоски: Автопатот Прилеп – Битола станува симбол на развојот на Пелагонија, патот до Атина се намалува за 3 – 3,5 часа

Вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски, истакнува дека автопатот Прилеп – Битола станува симбол на развојот на Пелагонија.

На терен се работи сè поинтензивно на изградбата на овој стратешки автопат, дел од Коридорот 10Д, што ќе го поврзе цел регион и ќе отвори нови можности за развој – вели Николоски.

Тој истакнува дека со овој автопат, патувањето од Скопје до Атина се намалува за 3 – 3,5 часа. Тоа значи многу повеќе бизнис и туристи за цел регион.