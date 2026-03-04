 Skip to main content
04.03.2026
Црвен аларм во Реал Мадрид, тренерот Арбелоа одржа итен состанок со играчите

Фудбал

04.03.2026

 Алваро Арбелоа ги замоли играчите на Реал Мадрид да вложат дополнителен напор. Тренер на „Кралскиот клуб“ одржа итен состанок со фудбалерите на тренинг-центарот на клубот, објави „COPE“.

Средбата се одржа по поразот од Хетафе со 1:0 во понеделникот во Ла Лига. Арбелоа прво разговараше со капитените, а потоа со целиот тим и тренерскиот штаб.

Арбелоа изјави дека нема „никакви замерки“ за играчите. Во исто време, тој ги замоли да „вложат дополнителен напор во последната фаза од сезоната“.

Изворот забележува дека играчите на „не ја изгубиле надежта“ за освојување на шампионскиот трофеј и покрај четири бодови заостанување зад лидерот Барселона

