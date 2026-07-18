Бронза наместо финале: Франција и Англија вечерва ја затвораат својата мундијалска приказна во Мајами

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Кога започна Светското првенство, малкумина се сомневаа дека Франција и Англија ќе бидат меѓу главните кандидати за светската титула. И двете репрезентации го оправдаа тој статус со одлични партии, но на чекор до финалето беа запрени од Шпанија, односно Аргентина. Вечерва (22:00 часот по македонско време) во Мајами ќе се сретнат во натпреварот за третото место – дуел кој никогаш не е оној што го посакуваат фудбалерите, но секогаш носи престиж, чест и можност турнирот да се заврши со победа.

Франција сака достојно да се прости од Мундијалот

Французите пристигнаа во Америка како еден од најголемите фаворити за титулата. По сигурните настапи во групната фаза и елиминацијата на Мароко во четвртфиналето, многумина ги гледаа како финалисти. Но, во полуфиналето налетаа на инспирирана Шпанија, која со победата од 2:0 ги прекина надежите на „триколорите“ за трето последователно светско финале.

За селекторот Дидие Дешан, но и за генерацијата предводена од Килијан Мбапе, бронзениот медал е единствената можност Светското првенство да не заврши со целосно разочарување.

Англија повторно остана чекор до големата сцена

Англија повторно покажа дека располага со еден од најквалитетните состави во светот. Тимот на Томас Тухел сигурно чекореше низ турнирот, но во полуфиналето против Аргентина не успеа да ја сочува предноста и остана без место во финалето. Поразот особено тешко им падна на Англичаните бидејќи уште еднаш останаа без можност да се борат за титулата која ја чекаат цели шест децении. Сега имаат шанса барем да го освојат бронзениот медал – нешто што никогаш досега не им успеало на Светските првенства.

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Историјата е на страната на Французите

Иако овие две селекции имаат богата историја, меѓусебните дуели на големите натпреварувања почесто ѝ носеле насмевка на Франција. Најпознат останува четвртфиналето на Мундијалот во Катар во 2022 година, кога Французите славеа со 2:1 и ја продолжија одбраната на титулата.

Франција има две светски титули (1998 и 2018), додека Англија и натаму ја чека втората круна по историскиот триумф на домашниот Мундијал во 1966 година.

На француската страна сите погледи повторно ќе бидат вперени кон Килијан Мбапе. Неговата брзина, дриблинг и способност да решава натпревари со еден потег остануваат најсилното оружје на Французите. Кај Англија најмногу ќе зависи од Џуд Белингам и Хари Кејн. Ако Белингам успее да го наметне ритамот во средниот ред, а Кејн добие доволно употребливи топки во шеснаесетникот, Англичаните ќе имаат сериозни шанси да стигнат до победата.

Мечевите за третото место најчесто се поотворени и поефикасни од полуфиналињата и финалињата. Без товарот на борбата за титулата, селекторите почесто ризикуваат, а фудбалерите играат поофанзивно. Токму затоа и вечерва се очекува динамичен натпревар со многу шанси и голови.

На хартија, Франција има малку поквалитетен и подлабок ростер, но Англија во текот на целиот турнир покажа поголема тактичка дисциплина. Многу ќе зависи од тоа која репрезентација подобро ќе се опорави од психолошкиот удар по полуфиналните порази.

За победникот бронзениот медал нема да биде утеха за пропуштеното финале, но ќе биде доказ дека и покрај разочарувањето, Светското првенство го завршува меѓу трите најдобри репрезентации на планетата.